Completati i lavori alla stazione di Vibo-Pizzo: rispettati i tempi, fine dei disagi per i pendolari

Complessivamente al Sud sono stati investiti 50 milioni di euro per il restyling di 10 scali ferroviari, di cui 2 in Calabria (c'è anche Scalea–Santa Domenica Talao)

Sei mesi esatti. Tanto sono durati i lavori per completare la riqualificazione delle aree esterne e interne della stazione ferroviaria di Vibo-Pizzo. Un ruolino di marcia rispettato senza sbavature (la durata era prevista in 191 giorni) da Rfi, al netto dei disagi che comunque, inevitabilmente, hanno dovuto sopportare i viaggiatori, soprattutto i pendolari che si sono visti ridurre le possibilità di parcheggio. Ma i lavori sono stati conclusi nei tempi previsti, e questa è già una grande notizia per una città alle prese con circa 80 cantieri tra Pnrr e altre linee di finanziamento, molti dei quali in grande ritardo.

Ad annunciarlo è stata la stessa Rete ferroviaria italiana, parte del Gruppo Fs italiane, che ha reso noto il completamento dei lavori di riqualificazione di 10 Stazioni ferroviarie nel Sud Italia, comprese le due in Calabria (c’è anche la stazione di Scalea–Santa Domenica Talao). «Un intervento fondamentale che rientra nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) – si legge nel comunicato-. Con un investimento di circa 50 milioni di euro, questi lavori mirano a migliorare l’accessibilità, la qualità dei servizi e la sicurezza degli spazi, in conformità con le normative europee. Questi lavori hanno interessato sia gli spazi interni che quelli esterni delle stazioni, migliorando l’accessibilità per i viaggiatori, la qualità dei servizi offerti, il comfort e la sicurezza delle aree pubbliche. In totale, sono stati coinvolti 20 Raggruppamenti temporanei di imprese per l’esecuzione dei lavori«»

Gli interventi, continua la nota stampa, «proseguono ora sulle restanti 20 stazioni e sugli otto Hub ferroviari del Sud Italia (Villa San Giovanni, Messina Centrale-Messina Marittima, Benevento, Caserta, Bari, Taranto, Lecce e le stazioni della Linea 2 della metropolitana di Napoli), con completamento previsto entro il 2026. Questi interventi sono parte integrante del piano del Gruppo Fs Italiane per migliorare l’accessibilità, modernizzare le infrastrutture ferroviarie e contribuire allo sviluppo sostenibile del Paese. Rfi – conclude poi il comunicato stampa – continua a investire nel Mezzogiorno con interventi mirati a valorizzare il patrimonio infrastrutturale, migliorando allo stesso tempo l’esperienza di viaggio per i milioni di utenti che ogni anno transitano nelle stazioni ferroviarie italiane».