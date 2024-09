Stazione di Vibo-Pizzo, fioccano le multe per divieto di sosta e cresce il malcontento dei pendolari: «Dove parcheggiamo? Il sindaco intervenga» – VIDEO

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Nei mesi scorsi avevamo raccontato la preoccupazione dei pendolari a seguito dell’ordinanza che inibiva il transito veicolare nel piazzale antistante la stazione di Vibo-Pizzo a causa dei lavori di riordino funzionale e riqualificazione delle aree esterne della stazione ferroviaria. Lavori la cui conclusione è stata prevista per ottobre/novembre. Oggi, a distanza di due mesi e mezzo dall’inizio di quei lavori, prevale ancora il caos per quanto riguarda la situazione dei parcheggi.

Se infatti fino a pochi giorni fa era consentito parcheggiare nell’area non ancora interessata dai lavori, adesso il divieto è stato esteso anche a questa (con tanto di nastri segnaletici a delimitare l’area) costringendo i pendolari a battagliare per quei pochi spazi utili rimasti nelle vicinanze della stazione. «La programmazione di questi lavori non ha minimamente tenuto conto del disagio causato a chi si sposta giornalmente per lavoro – spiega uno dei pendolari -. Tanti di noi lasciano la macchina qui in stazione per poi raggiungere la propria occupazione. Adesso è diventata un’impresa». «Io ho dovuto lasciare la macchina a circa un chilometro da qui – continua un altro appena sceso dal treno -. Le macchine davanti alla stazione ieri erano tutte multate, non abbiamo idea di dove lasciarle».

A complicare ulteriormente il quadro le cattive condizioni della pavimentazione stradale e la mancanza di collegamenti adeguati tramite mezzi pubblici da e per la stazione: «Se avessimo la disponibilità di una navetta ogni mezz’ora, ma anche ogni ora ci sarebbero decisamente meno problemi – sottolineano ancora i pendolari -. Sono anni che i collegamenti con la stazione scarseggiano e questo non è possibile in un comune capoluogo di provincia». Poi l’appello alle istituzioni: «Ci appelliamo al sindaco affinché intervenga in merito a questa situazione. Serve un servizio all’altezza perché qui siamo isolati. In mancanza, quantomeno che non facesse fare le multe. Oltre il danno anche la beffa».