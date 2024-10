Omicidio a Crotone, in un video il figlio del tiktoker ucciso tenta di sparare contro il poliziotto a terra

Indagato il viceispettore Sortino. Indagini in corso per ricostruire le circostanze dello sparo che ha ucciso il 44enne e le persone coinvolte

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

È indagato per omicidio Giuseppe Sortino, il viceispettore della Polizia di Stato che ieri pomeriggio, a Crotone, ha ucciso un 44enne, Francesco Chimirri, dopo avere assistito a un incidente stradale provocato dalla vittima poi fuggita. Lo ha reso noto il procuratore della Repubblica di Crotone, Giuseppe Capoccia.

Un video shock, invece, documenta il tentativo del figlio della vittima di sparare all’agente che si trovava a terra. Il poliziotto non è stato colpito: qualcuno ha filmato sia parte del pestaggio dell’agente che la drammatica sequenza che pare raffigurare lo sparo ai danni di Sortino.

L’iscrizione dell’agente nel registro degli indagati servirà per ricostruire le circostanze dello sparo che ha ucciso Chimirri. Tutto sarebbe nato da un incidente stradale tra due autovetture, in seguito al quale il vice ispettore si sarebbe avvicinato alle persone coinvolte, qualificandosi, per chiarire l’accaduto.

I due occupanti della vettura avrebbero poi aggredito brutalmente Sortino, aiutati anche da altre persone che sono arrivate sul posto. Durante la violenta colluttazione è stato esploso il colpo d’arma da fuoco che ha colpito mortalmente il tiktoker.

In seguito, il figlio di Chimirri, dopo aver raccolto da terra l’arma, ha provato a sparare contro il poliziotto, senza però riuscire a colpirlo. Il 18enne della vittima – come si evince anche da un video che è subito diventato virale sui social nel quale lo si sente urlare “hanno ucciso mio padre” – ha raccolto da terra l’arma del poliziotto e gli ha esploso contro un colpo, per fortuna senza riuscire ad attingerlo. A quanto pare perché il ragazzo ha fatto “scarrellare” la pistola, come dimostrerebbero anche i tre proiettili rinvenuti sulla scena del delitto, oltre al bossolo del proiettile che invece ha raggiunto Chimirri al petto, con una traiettoria dal basso verso l’altro.