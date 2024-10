Criminalità giovanile e bullismo, a Vibo incontro tra il giudice onorario del Tribunale per i Minorenni Barbieri e il prefetto Grieco

Incontro alla Prefettura di Vibo Valentia tra il giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Massimo Barbieri e il prefetto di Vibo Valentia Paolo Giovanni Grieco.

I temi affrontati – si legge in una nota – riguardano in modo particolare la situazione giovanile sul territorio vibonese, dalla criminalità giovanile, bullismo fino all’abbandono scolastico. Proprio in merito a questa situazione si è deciso di programmare interventi e incontri, mettendo a rete tutti gli attori istituzionali presenti sul territorio i quali hanno già manifestato il loro interessamento (il sindaco di Vibo Valentia Enzo Romeo, il questore di Vibo Valentia Rodolfo Ruperti e il presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Teresa Chiodo), che a loro volta hanno già incontrato il giudice onorario Massimo Barbieri. Naturalmente, saranno interessati diversi istituti scolastici superiori presenti sul territorio Vibonese.

In quest’ottica, la presidenza del Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, per voce di Luigi Stanizzi, evidenzia «l’encomiabile impegno delle Istituzioni e delle Agenzie educative mirato ad elevare il livello culturale e, quindi, sociale dei giovani, in particolare quelli più fragili e a rischio».