Soriano, Domenico Margiotta rieletto priore della Confraternita con 400 anni di storia: «Istituzione di primaria importanza»

Quasi quattrocento anni di storia, alcune volte anche travagliata, e che dura ancora oggi, portano in alto i valori di fede e religiosità. Dal 1640, infatti, la Confraternita di Gesù e Maria Santissima del Rosario opera ed è strettamente legata alle vicende del Convento di San Domenico, a Soriano. Dopo le vicende riguardanti la soppressione degli Ordini religiosi da parte del Governo Italiano nel 1865 e il conseguente allontanamento dei Padri Domenicani da Soriano (ritorneranno poi nel 1942), è proprio la Confraternita a tenere vive le tradizioni religiose, mantenendo il culto del Santo e della Madonna. Insomma, una presenza viva e che ha sempre portato in alto i valori della fede.

Il nuovo direttivo

Ancora oggi è presente nella vita religiosa di Soriano e, proprio lo scorso 14 ottobre, alle ore 17, all’interno dei locali del Santuario di San Domenico si è riunito il nuovo Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo organigramma composto dal Priore, dagli assistenti e dal segretario cassiere. Alla riunione erano presenti i Confratelli Domenico Margiotta, Tommaso Grillo, Bonaventura Pagano, Antonio Inzillo e Filomena Tassone i quali, dopo un’ampia discussione un aperto confronto, sono passati alle votazione riconfermando come Priore lo stesso Domenico Margiotta con quattro preferenze su cinque e una scheda bianca. Eletti anche il primo e il secondo assistente riconosciuti, rispettivamente, in Bonaventura Pagano e Tommaso Grillo. Il primo eletto con tre preferenze su cinque, inclusa una scheda bianca mentre, il secondo, con quattro preferenze su cinque inclusa una scheda bianca. Eletta come segretaria cassiera Maria Schiavello che, con quattro preferenze su cinque, supera Francesco Giannini il quale aveva preso una preferenza. Ecco il direttivo completo: Priore Domenico Margiotta; primo assistente vice Priore Bonaventura Pagano; Tommaso Grillo secondo assistente; Antonio Inzillo consigliere; Filomena Tassone consigliere; Maria Schiavello segretaria cassiera.

Le parole del priore Margiotta

Di grande orgoglio e soddisfazione le parole del rieletto Priore Domenico Margiotta: «Sono veramente onorato, come Priore della Confraternita, di lavorare e di testimoniare il mio impegno e quello degli altri confratelli all’interno di un’istituzione di primaria importanza, ancora oggi protagonista nei culti e nei riti della comunità sorianese. La nostra Confraternita si è sempre impegnata in maniera rispettosa, aderendo pienamente alle direttive del nostro Vescovo. Infine, prometto di impegnarmi sempre a seguire le direttive di Sua Eccellenza nostro Vescovo, sperando sempre che la Vergine del SS Rosario sia per noi faro nel continuare questo cammino di fede».