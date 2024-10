Cinque nuovi ristoranti vibonesi nella guida 2025 del Gambero Rosso: ecco dove sono

Ristoranti che si reinventano bistrot, trattorie che abbracciano lo stile contemporaneo, enoteche che sperimentano nuovi concept culinari: il mondo della ristorazione sta vivendo una metamorfosi che riflette un cambiamento profondo nel modo in cui gli italiani vivono l’esperienza culinaria fuori casa. Un’esperienza sempre più influenzata da ritmi di vita frenetici e dall’onnipresenza della tecnologia che riduce la capacità attentiva. Sono queste le principali tendenze che emergono nella nuova Guida Ristoranti d’Italia 2025 che segna una svolta presentandosi rinnovata nella grafica – con immagini di paesaggi e dei piatti regionali della tradizione – e nella lettura – con nuovi simboli – come il razzo per le avanguardie e lo smile per il miglior rapporto qualità/prezzo – per condurre il lettore in un viaggio attraverso l’evoluzione della ristorazione italiana, celebrando tradizione, innovazione e creatività.

Sono 2.425 i locali censiti dalla Guida, tra ristoranti, trattorie, wine bar, bistrot, locali internazionali. 400 le novità che debuttano quest’anno.

Le new entry nel Vibonese

Arcobaleno Cocktail Bar a Ricadi (VV): ottimi cocktail, ma non solo. La cucina di Gabriele Giuliano attinge dai prodotti del territorio per far fare loro il giro del mondo tra tecnica, sperimentazioni e abbinamenti arditi.

De’ Minimi del Villa Paola a Tropea (VV) con una proposta culinaria che racconta una Calabria dalle grandi materie prime, dei prodotti che gli stessi frati coltivavano nell’orto della villa. Una cucina senza sprechi, regionale ma dalla grande tecnica.vibo

La Lamia a Tropea (VV), indirizzo ideale per gustare i sapori tipici calabresi con guizzi di contemporaneità.

La Tavernetta a Spilinga (VV): per la fileja alla Spilingese fatta con tutti i crismi, citofonare a La Tavernetta. Prima però, un assaggio di formaggi e salumi, e poi tanta carne alla brace preparata come si deve.

Salimora a La Meridiana Residence a Ricadi (VV), degna cornice per vivere un’esperienza culinaria fuori dagli schemi, artefice il giovane chef Simone De Luca. Appassionato di fermentazioni e del mondo vegetale, elabora piatti che si distinguono per armonia e pulizia dei sapori.

