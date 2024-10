Raccolta differenziata a Vibo, stop il primo novembre per la festa di Ognissanti: ecco come viene modificato il calendario

Il Comune di Vibo Valentia attraverso una nota comunica che in occasione della festività di Ognissanti (1 novembre), non sarà effettuata la raccolta differenziata, sia per la Zona A che per la Zona B. La ditta appaltatrice informa che il calendario prevede che sabato 2 novembre 2024 sarà effettuata la raccolta della plastica/alluminio sia per la Zona A che per la Zona B. Mentre lunedì 4 novembre 2024: raccolta frazione organica (umido) e la contestuale raccolta del vetro sia per la Zona A che per la zona B. Il Comune informa che da martedì 5 novembre 2024 le attività di raccolta torneranno alla normalità e seguiranno il calendario ordinario.