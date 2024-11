Tre Comuni, tre Pro Loco e una Onlus del Vibonese si dividono 140mila euro di fondi regionali assegnati con la “manovrina”

Nelle pieghe dell’assestamento di bilancio della Regione Calabria da 22,5 milioni di euro, varato dal Consiglio regionale due settimane fa, ci sono anche 140mila euro destinati a enti e associazioni del Vibonese. Si tratta di contributi una tantum divisi in tranche di 20mila euro l’una.

Nello specifico, per quanto riguarda le Amministrazioni comunali: 20mila euro vanno a Dasà per la realizzazione di un campo di padel; 40mila euro vengono assegnati complessivamente a Vibo per la realizzazione delle pensiline alle fermate degli autobus e il potenziamento della rete fognaria; 20mila euro vanno invece al Comune di Acquaro (sciolto per infiltrazioni mafiose un anno fa) per lavori di manutenzione straordinaria delle strade comunali.

Tra i beneficiari di questi fondi distribuiti con la “manovrina” ci sono anche le Pro Loco di Vibo città (20mila euro per la realizzazione di un grande vento culturale), di Vibo Marina (per una serie di iniziative culturali) e di Filadelfia (sempre per progettazione di eventi culturali).

Infine, 20mila euro vanno anche all’Associazione nazionale Onlus Michele Turco, di Paravati, per attività socio-culturali sul territorio.

Non saranno risorse che cambiano la vita di un ente, ma in tempi grami come questi è comunque tutto grasso che cola.