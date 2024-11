Droga e munizioni sequestrate dai carabinieri nel corso di controlli nel Vibonese

Controlli dei carabinieri nel Vibonese alla ricerca di sostanze stupefacenti e armi. In particolare, nel corso di alcune perlustrazioni nelle campagne di Mileto, i militari dell’Arma hanno rinvenuto della marijuana, per un peso complessivo di quasi un chilo, nascosta in alcune abitazioni in stato di abbandono. Nel corso dei controlli, i carabinieri hanno poi rinvenuto anche 150 grammi di morfina, alcuni caricatori per fucile d’assalto e oltre 50 munizioni di vario calibro.

A Francica, invece, i carabinieri della locale Stazione hanno sorpreso un soggetto del luogo che deteneva diversi grammi di hashish. Per lui è scattata la denuncia alla Procura di Vibo per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’hashish è stato invece sequestrato.