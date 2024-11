La Consulta studentesca di Vibo in assemblea plenaria al Filangeri ha eletto il suo direttivo: Lucia Rosaniti è la nuova presidente

Il direttivo della Consulta con la responsabile Usr Franca Falduto

L’Assemblea plenaria convocata nella sede del Convitto nazionale “Gaetano Filangeri” dalla responsabile per l’Ufficio scolastico regionale, Franca Falduto, ha eletto il Direttivo della Consulta studentesca di Vibo. A comporre l’organismo sono dunque gli studenti Lucia Rosaniti, in qualità di presidente; Francesca Lo Faro, vicepresidente; e Natalino Colaci, segretario. Alla presenza di tutti i rappresentanti, le procedure sono state espletate nella massima serenità e celermente, lasciando ampio spazio ad un confronto aperto tra i rappresentanti delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado della provincia che, a turno, sono stati invitati a esprimersi su eventuali criticità da segnalare.

A seguito della redazione di un primo report, è stato contattato il presidente dell’amministrazione provinciale, Corrado L’Andolina, che non si è sottratto alle sollecitazioni degli studenti rispondendo a ogni domanda e offrendo anche suggerimenti e consigli sul modus operandi più pertinente al loro ruolo rispetto all’Ente interlocutore da lui stesso presieduto. È poi giunto il momento, concordato nei giorni scorsi tra Franca Falduto e l’ex presidente della Consulta studentesca di Vibo, Filippo Daffinà, collegatosi in videoconferenza da Madrid dove attualmente frequenta l’Università, per raccontare e passare il testimone, con grande entusiasmo e gratitudine, della sua straordinaria esperienza di servizio in questo importante organismo istituzionale di rappresentanza che è un fiore all’occhiello per l’Italia in Europa e nel Mondo.