Filandari, cuccioli “salvati” e poi lasciati morire di stenti. Artusa (Lega): «Abbandonati in un garage comunale, pronto a denunciare»

In base a quanto riferito dall’esponente locale del partito del Carroccio, i 4 cagnolini sarebbero stati dimenticati nonostante un post pubblicato proprio sulla pagina del Comune: «Se ne è salvato solo uno»

Prima un post del Comune sulla propria pagina facebook per segnalare il ritrovamento di alcuni cuccioli, invitando gli utenti a non “non lasciarli soli”, poi il triste epilogo, con i cagnolini che sarebbero stati abbandonati al loro destino. È quanto denuncia Francesco Artusa, referente Lega Salvini premier Filandari, il quale ha anticipato la volontà di presentare un esposto.

L’esponente del partito del Carroccio ripercorre la vicenda: «Il 7 novembre sulla pagina istituzionale dell’amministrazione comunale, veniva riportato un post all’interno del quale si attenzionava l’adozione di quattro cagnolini ritrovati abbandonati nel territorio. Un gesto nobile. Il post ha ricevuto molte condivisioni, poi finisce lì». I cuccioli sarebbero stati abbandonati in un garage comunale, «quando secondo le leggi vigenti, avrebbero dovuto trasferirli nella struttura convenzionata con il Comune. Invece, siccome il tutto avrebbe avuto un costo, i cuccioli sono stati dimenticati lì».

Infine, la macabra scoperta: «A distanza di ben 14 giorni, trovandomi nei pressi di quei garage, ho scorto un cucciolo. Era ridotto male. Entrando nei locali ho avvertito forti odori e accendendo la luce del telefono ho trovato un cagnolino morto. Un altro, di cui erano rimasti solo i resti, era fuori dal garage». Artusa poi spiega: «Mi sono precipitato dai carabinieri e insieme ai militari abbiamo attivato il servizio veterinario per salvare l’ultimo cucciolo in vita che è stato portato in canile. Mentre l’ufficio competente ha proceduto alla rimozione delle carcasse».

Nel puntare il dito contro gli amministratori, il referente locale della Lega Salvini ha poi sottolineato: «Per quanto riguarda le gravi omissioni degli amministratori anticipo che insieme ad alcune associazioni presenteremo formale querela al fine di chiarire le responsabilità. Le buone azioni che si postano sui social, bisogna mantenerle nella vita reale. Quantomeno togliessero dalla pagina Facebook istituzionale il post di adozione».