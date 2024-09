Ritorno alle origini per Farfalla, cantautrice americana con origini vibonesi: il suo nuovo videoclip girato a Tropea

Un ritorno alle origini per riuscire con la sua arte a trasmettere emozioni forti e profonde, in cui ognuno di noi si può via via ritrovare e immedesimare. Alla terra dei propri padri, all’humus che l’ha plasmata e di cui, indiscutibilmente, anche lei fa parte. Questo uno degli obiettivi del progetto musicale proposto dalla giovane cantautrice italo-americana Vanessa Maria Semitekolos, in arte Farfalla. Nata a Long Island, un’isola della costa orientale nello Stato di New York, l’artista vanta tuttavia origini calabresi, vibonesi in particolare, essendo sua madre nativa di Scaliti di Filandari. Il padre, invece, è originario di Atene, capitale della Grecia. E proprio questo mix di culture cerca di inserire nella sua musica Farfalla, di cui nelle scorse ore è uscito il video del nuovo singolo dal titolo “Somebody”, interamente girato a Tropea, diretto dal giovane regista miletese Giovanni Cichello e prodotto da Roberto Bianco De Vuono, da ieri disponibile su Youtube.

Vanessa, ultima di cinque figli, ha iniziato a scrivere musica fin dalla tenera età di 10 anni come valvola di sfogo e per sfuggire alle incomprensioni e alla solitudine, ispirandosi ad alcuni dei mostri sacri della musica come: The Beatles, Michael Jackson, Lauryn Hill, Eminem, Bob Marley, Nicki Minaj e Drake. I suoi lavori in stile Pop raccontano il vissuto, le prove e le tribolazioni che l’anno formata e la contraddistinguono, con sonorità basati sull’Hip-Hop che si concentrano sulla vecchia scuola, rivista in chiave moderna e futuristica. Senza paura di dimostrarsi vulnerabile e con lo scopo, tra l’altro, di trasmettere agli altri speranza e ispirazione. Dalla sua vanta la pubblicazione di un precedente album dal titolo “The Farfalla Effect“, in italiano l’effetto farfalla, che ha riscontrato un buon successo sulle piattaforme di streaming. Somebody è una canzone d’amore in cui ognuno si può immedesimare o ritrovare, proposta da un’artista che può essere ascoltata da persone di tutti i generi e di tutte le età in virtù della sua versatilità.

Il videoclip girato a Tropea