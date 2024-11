La lotta alle nuove droghe passa anche dalla formazione: a Vibo l’aggiornamento dei carabinieri con il Lass

Nella Sala riunioni del 14° Battaglione carabinieri Calabria nei giorni si è tenuto un importante incontro formativo rivolto ai comandanti di Stazione, alle Aliquote radiomobili e alle Sezioni operative della provincia di Vibo Valentia, con l’obiettivo di aggiornare le conoscenze del personale sulle droghe emergenti e al contempo incrementare il livello di sicurezza nelle attività operative. L’incontro, voluto dal comandante provinciale colonnello Luca Toti e inserito in un quadro più ampio di iniziative dedicate alla formazione dei carabinieri di Vibo, è stato tenuto dal personale del locale Laboratorio analisi sostanze stupefacenti (Lass). Nel corso dello stesso, sono state illustrate le caratteristiche delle sostanze stupefacenti di nuova generazione (le new psycoactive subastances – Nps), la diffusione anche sul territorio calabrese, con particolare riferimento alla loro forma da cui conseguono maggiori possibilità di occultamento che le rendono sempre più difficili da individuare.

Un ulteriore accento è stato posto sulla pericolosità di queste sostanze sia per chi le “cucina” (e anche per le persone poste nelle vicinanze, specie per i bambini), sia per gli operatori di Polizia che ne vengono in contatto durante i controlli. L’incontro si è poi concluso con l’esposizione di alcune droghe e con attività pratiche finalizzate a migliorare l’utilizzo dei narcotest ai fini legali. L’evento, particolarmente apprezzato dal personale presente, ha rappresentato un momento fondamentale per rafforzare l’impegno dell’Arma territoriale nel contrasto a un fenomeno sempre in crescita, favorendo un approccio condiviso e sinergico fra tutte le forze in campo. I Lass rappresentano le unità organizzative più prossime al cittadino del Servizio investigazioni scientifiche dell’Arma che si articola in:

Raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche (Racis), con sede a Roma;

(Racis), con sede a Roma; 4 Reparti specialistici centrali, con sede a Roma, aventi competenza nazionale: il Reparto tecnologie informatiche, il Reparto analisi criminologiche, il Reparto dattiloscopia preventiva e il Reparto ricerca e sviluppo;

centrali, con sede a Roma, aventi competenza nazionale: il Reparto tecnologie informatiche, il Reparto analisi criminologiche, il Reparto dattiloscopia preventiva e il Reparto ricerca e sviluppo; 4 Reparti investigazioni scientifiche (Ris), con sedi in Roma, Parma, Messina e Cagliari, collocati alle dipendenze del Racis;

scientifiche (Ris), con sedi in Roma, Parma, Messina e Cagliari, collocati alle dipendenze del Racis; 22 Sezioni investigazioni scientifiche (Sis), ordinativamente inquadrate nei Reparti operativi dei Comandi provinciali e funzionalmente collegate con i Ris (in cui si inseriscono il Lass).

Quello di Vibo Valentia, istituito nel 1998 e competente sulle province di Vibo, Catanzaro, Cosenza e Crotone, al fine di soddisfare le richieste di indagini tecnico-scientifiche di Polizia giudiziaria dei Reparti dell’Arma, della Magistratura, delle altre Forze di Polizia, nonché di taluni enti accreditati, analizza ogni anno circa 2500 campioni di sostanze stupefacenti.