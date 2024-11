Un autotrasportatore di Vibo Marina coinvolto in un pauroso incidente in Germania mentre era a bordo del suo camion

Francesco Librandi, molto conosciuto e stimato nella comunità locale, è rimasto gravemente ferito ma non è in pericolo di vita

Un autotrasportare di Vibo Marina è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che si è verificato ieri sera in Germania. Terribile l’impatto fra tre camion che si sono scontrati e “incastrati” tra loro, lungo l’autostrada A9 tra Denkendorf e Stammham, nel sud del Paese. Ad avere la peggio uno dei conducenti, il calabrese Francesco Librandi.

Di 53 anni, padre di famiglia, è originario di Vibo Valentia ed è il titolare di un’azienda di autotrasporto. Il suo viaggio, partito dalla Germania, aveva come destinazione proprio la sua Vibo. I soccorritori, subito giunti sul posto, hanno provveduto a liberare Librandi dalle lamiere. È stato quindi trasportato in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato: ha riportato gravi ferite ma non sarebbe in pericolo di vita.

La notizia dell’incidente si è subito diffusa a Vibo Marina, dove Francesco Librandi è molto stimato, anche per la sua disponibilità e il suo costante impegno anche in ambito sociale. Nonostante vivesse con la sua famiglia in Veneto, il legame con la sua città di origine – dove peraltro vivono i genitori – è sempre rimasto intatto. «Un combattente, un amante vero di una Vibo Marina che diversi contribuiscono a non cambiare e rendere migliore, mentre lui dalla Germania ha sempre lavorato per esaltare in meglio il nostro paese», le parole dell’editore di LaC Domenico Maduli, dal quale giungono a Librandi gli auguri per una pronta guarigione e un veloce rientro a casa.