In casa con una pistola, cocaina e marijuana: lascia il carcere 55enne di Gerocarne

Lascia il carcere per gli arresti domiciliari Rocco Sabatino, 55 anni, di Gerocarne. È quanto deciso dal gip del Tribunale di Vibo Valentia, Roberta Ricotta, in accoglimento di un’istanza presentata dai difensori, gli avvocati Giuseppe Orecchio e Francesco Sorrentino. Lo scorso agosto, Rocco Sabatino era stato tratto in arresto poichè a seguito di una perquisizione domiciliare i carabinieri della Stazione di Soriano Calabro avevano rinvenuto oltre un chilo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre a 15 grammi di cocaina e una pistola con matricola abrasa. Allo stato risultano ancora in corso accertamenti sull’arma sequestrata per verificarne l’eventuale utilizzo in pregresse attività delittuose. Dopo tre mesi di detenzione carceraria, quindi, Rocco Sabatino ha lasciato il carcere per gli arresti domiciliari da dove attenderà l’inizio del processo con rito immediato fissato per il prossimo 14 gennaio.