«Cantiere a piazzale Circo? Il Comune non sa di che intervento si tratti o finge di non saperlo»: i sassolini dell’ex assessore Bruni

«Ho letto il comunicato stampa dell’Amministrazione Comunale nel quale si annunciava lo spostamento della fermata da Piazzale Circo, in realtà Via Assisi, per i lavori di “riqualificazione” dell’area sovrastante alla fermata che è stata ricollocata sulla strada inferiore che, invece, non è interessata da nessun tipo di intervento, per cui al momento così resterà». È quanto afferma l’ex assessore del Comune di Vibo Vincenzo Bruni.

«Sento il dovere di precisare a beneficio di tutti che il cantiere di cui sopra altro non è che quello per la realizzazione di una delle due, l’altra posizionata ad Ottocannali, stazioni di trasferenza per il carico/scarico delle merci del progetto “City Logistic” il cui finanziamento è stato ottenuto nel 2017 grazie alla presentazione di una scheda progettuale alla Regione Calabria dall’allora Comandante della Polizia Locale Filippo Nesci e dall’Assessore ai LL.PP. Lorenzo Lombardo con l’amministrazione Costa – continua -, intervento che interessa il centro storico di Vibo e in particolare l’isola pedonale che collega le due Piazze, Razza e Martiri d’Ungheria, interessate da lavori, in questo caso sì, di riqualificazione».

Bruni ci tiene a precisare che: «Il progetto prevede la realizzazione di una ZTL Commerciale nel centro storico di Vibo i cui lavori per la realizzazione sono partiti già da qualche mese, per questo ringrazio gli uffici che hanno dato compimento alle procedure amministrative, e che preserveranno la zona attenzionata impedendo il traffico veicolare ai vettori commerciali se non elettrici a tutela del decoro e del patrimonio storico del centro e della salubrità dell’aria garantendo anche il decongestionamento del traffico. Il progetto è stato interamente seguito dal sottoscritto, in quanto titolare della delega alla Mobilità Sostenibile, nelle varie fasi di progettazione fino all’aggiudicazione dei lavori e condivisione con le associazioni di categoria e gli stakeholders interessati. Peccato non aver dato notizia dell’avvio dei lavori di tale servizio che era atteso e sollecitato anche da molti consiglieri oggi di maggioranza o nell’esecutivo».

«Anche questo intervento si inserisce nella più ampia programmazione di rigenerazione urbana – afferma -, voluta fortemente dall’ex sindaco Maria Limardo fattivamente supportata dall’allora vice sindaco e assessore alla Programmazione Strategica Domenico Primerano e dall’Assessore ai LL.PP. Giovanni Russo, che sta garantendo a Vibo città e in tutte le frazioni una migliore e più opportuna fruibilità degli spazi pubblici con ricadute in termini sociali, ambientali ed economici».

«L’amara conclusione è che delle due l’una: o l’Amministrazione non è a conoscenza della natura dei lavori che si stanno effettuando (cosa gravissima ma ritengo improbabile) oppure, per non dare merito al precedente Esecutivo, si cerca di non pubblicizzare l’avvio o la fine dei lavori (vedi Parco delle Rimembranze e altri interventi innovativi per la nostra città e di cui parlerò a tempo debito) e si fa passare sotto silenzio lo sviluppo territoriale programmato e in parte attuato (cosa questa scorretta e penso però più probabile)», ha concluso Vincenzo Bruni.