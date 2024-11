Vibo, il Comune sposta la fermata del bus utilizzato dagli studenti della Murmura: accolte le richieste dei genitori

L'assessore all'Urbanistica Loredana Pilegi si è attivata per andare incontro alle istanze delle famiglie che attraverso Il Vibonese avevano denunciato disagi e problemi di sicurezza a causa dei lavori in corso nel piazzale Circo

L’amministrazione comunale di Vibo Valentia, accogliendo le legittime istanze dei genitori degli alunni della scuola Murmura che utilizzano il servizio autobus, ha fatto sapere con un comunicato stampa di aver «chiesto e ottenuto lo spostamento della fermata di arrivo/partenza di piazzale Circo (viale della Pace)». Quindi, «a partire da martedì 3 dicembre, i bus partiranno e arriveranno alla fermata di viale De Gasperi (cosiddetto piazzale Lirosi, di fronte alla statua del leone), anziché da piazzale Circo».

Lo spostamento, «che interessa esclusivamente gli studenti della scuola Murmura che fruiscono della navetta da piazzale Circo – ha precisato l’Ente – si è reso necessario poiché sono in corso in quell’area i lavori di riqualificazione. Nei giorni scorsi l’assessore all’Urbanistica, Loredana Pilegi, ha ricevuto la richiesta formale da parte dei genitori che lamentavano le condizioni non ottimali della fermata, attivandosi con Ferrovie della Calabria». Il cambio di fermata permarrà fino al termine dei lavori.