Vibo, il Comune ripara a tempo di record la voragine alla fermata del bus usato dagli studenti della Murmura

“Mi piace l’odore dell’asfalto fresco la mattina”. Parafrasando una delle battute più iconiche di Apocalypse Now si potrebbe commentare così la piacevole sorpresa che ieri mattina hanno trovato gli alunni della Murmura di Vibo Valentia che vanno a scuola con l’autobus: una (abbondante) gettata di asfalto ha cancellato la voragine dentro la quale rischiavano di finire gli studenti quando scendevano dal mezzo che li conduceva in prossimità della scuola. Una situazione di pericolo che Il Vibonese aveva denunciato appena 24 ore prima, raccogliendo le lamentele degli autisti dei bus e dei genitori.

La buca riparata

L’intervento in tempi record li ha lasciati tutti di stucco (e qualcuno anche con le scarpe sporche di bitume, ma è poca cosa rispetto al rischio di rimetterci nella migliore delle ipotesi una caviglia). Va dato dunque merito al Comune che è tempestivamente intervenuto per eliminare un pericolo conclamato.

Il malcontento è scoppiato all’indomani dell’avvio dell’ennesimo cantiere spuntato in città, più precisamente in Viale della Pace. Lavori di rigenerazione urbana destinati, una volta terminati, a cambiare volto alla città. L’area transennata ha reso off-limits la pensilina dove gli studenti delle elementari e delle medie attendevano il bus. La nuova fermata è stata improvvisata in una strada sterrata, quasi impraticabile che ora è stata asfaltata alla meno peggio, ma comunque resa più sicura.

Un intervento che però non ha placato del tutto gli animi dei genitori: «Quando pioverà i nostri figli non avranno un riparo e quando il cantiere finalmente partirà, si creerà un ingorgo tra mezzi pesanti e bus. Bisogna spostare la fermata in un luogo più idoneo», ribadiscono, proponendo di spostare il capolinea in via Alcide De Gasperi o nello spiazzo del Palazzetto dello sport di Viale della Pace, che si trova a una manciata di metri dall’attuale fermata.