«Scendete ma attenzione a non finire nei crateri», la fermata dell’autobus con gli alunni della Murmura sembra in zona di guerra – Video

Dalla sera alla mattina lo spiazzo in Viale della Pace utilizzato dai pullman è stato recintato per un nuovo cantiere. I mezzi sono costretti a fare capolinea nella strada adiacente costellata di buche piene di acqua putrida. Genitori arrabbiati e autisti preoccupati

Spunta un altro cantiere a Vibo Valentia e puntuali scoppiano le polemiche. Sul piede di guerra questa volta i genitori dei ragazzi che frequentano l’istituto comprensivo Murmura, che utilizzano la navetta per raggiungere la scuola che sorge di fronte alla Questura. Da un paio di giorni la fermata di viale della Pace è interdetta per i lavori di rigenerazione urbana della piazzetta. Il nastro giallo delimita il cantiere e impedisce al bus, ma anche alle altre auto, l’accesso all’area. Off limits la pensilina e scolari costretti a scendere e salire utilizzando una stradina adiacente. L’autobus si ferma proprio a ridosso di un’isola ecologica in una strada dissestata e a doppio senso di circolazione.

Allertati dai genitori dei ragazzi che frequentano le scuole elementari e medie, siamo andati a verificare con le nostre telecamere la situazione. Poco prima delle 14 l’arrivo di tre autobus, che non potendo varcare l’area adibita alla sosta, transitano sulla strada “sterrata”. L’accompagnatore presente sul mezzo pubblico scende dal mezzo e mette in guardia gli studenti che rischiano di finire in una delle voragini. «È pericoloso qui – lamenta una mamma – anche perché, oltre alle buche, transitano le auto».

Il cantiere sarebbe dovuto partire il 29 agosto: «L’area è stata transennata ma di operai nemmeno l’ombra», fa sapere un padre. «Non siamo contrari ai lavori, ma avrebbero potuto spostare la fermata in un luogo più sicuro, in via De Gasperi ad esempio», propone un’altra mamma. Una protesta che non trova tutti d’accordo: «Stanno partendo tutte queste opere pubbliche a Vibo Valentia e i vibonesi non sono mai contenti: ma dove le vogliamo fare tutte queste opere, al cimitero?».