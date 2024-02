Pronto a ripartire il bus cittadino a Vibo Valentia con orari e percorsi nuovi – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Riparte il trasporto pubblico cittadino a Vibo Valentia. Nessun mezzo girerà più a vuoto senza meta e senza orari. In questi giorni, squadre di operai sono al lavoro per installate le paline e ridisegnare la segnaletica orizzontale. «Una riorganizzazione del servizio ostacolata da intoppi burocratici», ammette l’assessore all’Urbanistica Pasquale Scalamogna. Appena finiremo di installare le restanti paline e le colonnine smart, partiremo con le corse», dice fiducioso il vicesindaco di Vibo Valentia che annuncia l’acquisto di tre nuovi bus elettrici da parte delle Ferrovie della Calabria. «Ogni fermata sarà dotata di Qr Code che consentirà all’utenza di visualizzare tempestivamente le informazioni in tempo reale su orari e le linee in transito direttamente dal proprio smartphone. Ma abbiamo pensato anche agli anziani che hanno poca dimestichezza con la tecnologia. Quindi orari e percorsi saranno riportati anche sui pannelli», aggiunge Scalamogna. «Se non si presenteranno altri intoppi, prima di Pasqua partirà il nuovo servizio di trasporto pubblico cittadino», conclude fiducioso. Un servizio che potrebbe andare a decongestionare il traffico, soprattutto alla luce dei molteplici cantieri che hanno ridotto il numero delle aree di sosta, e che potrebbe anche rappresentare una valida alternativa all’auto, a tutto vantaggio per l’ambiente.

