Trasporto urbano a Vibo, Osservatorio civico a confronto con il vicesindaco Scalamogna

Il tema dei trasporti locali è stato al centro di un incontro tra l’Osservatorio civico città attiva e l’amministrazione comunale di Vibo Valentia. In particolare, una rappresentanza del sodalizio ha incontrato il vicesindaco Pasquale Scalamogna: «Abbiamo affrontato l’argomento del servizio relativo al trasporto urbano- evidenziano i membri dell’associazione- e il rappresentante della giunta Limardo ci ha fatto sapere che sono pronti tutti i tragitti -con le rispettive fermate- che percorreranno gli autobus cittadini».

E ancora: «Il vicesindaco ci ha anticipato che sono in arrivo due nuovi autobus elettrici che espleteranno questo servizio e che i biglietti verranno distribuiti nei punti vendita più vicini alle fermate. Ha anche anticipato che l’amministrazione sta intrattenendo varie interlocuzioni con le Ferrovie della Calabria per definire le ultime cose e che devono vedersi a breve per concordare l’acquisto delle palette che metteranno per indicare gli orari alle varie fermate e le pensiline». In base a quanto indicato da Scalamogna, «si spera di inaugurare il servizio ad ottobre». L’Osservatorio scandisce: «Noi continueremo a vigilare e torneremo su questo argomento in autunno». Nel frattempo, nella giornata di domani, 30 giugno, si terrà il quarto sit-in a difesa della sanità locale. L’appuntamento è in programma presso la piazzetta Padre Pio, davanti all’ospedale Jazzolino, alle ore 11.00. Vi prenderanno parte anche altri sodalizi attivi nel comprensorio tra cui Movimento 14 luglio-Nicotera, Comitato 19 febbraio-Oppido Mamertina.

