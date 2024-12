Chiusura di via Luigi Razza, il Comune: «La ditta incaricata aveva accettato di rimandare a dopo Natale, ma ha cambiato idea»

«Avevamo chiesto alla ditta incaricata di posticipare la chiusura della strada a dopo le festività natalizie, ma hanno cambiato idea».

L’Amministrazione comunale di Vibo interviene sulla chiusura di Via Luigi Razza che da lunedì 16 dicembre sarà inibita al traffico veicolare sino al termine dei lavori di rigenerazione urbana che di piazza Morelli, intervento che ricomprende, appunto, via Luigi Razza e via Scesa del Gesù,

«Secondo l’originario cronoprogramma – spiega il Comune -, la ditta incaricata avrebbe dovuto completare via Scesa del Gesù e passare, successivamente, su via Luigi Razza, nel tratto compreso tra piazza Morelli e piazza delle Erbe. Il sindaco Enzo Romeo e l’assessore Salvatore Monteleone, ritenendo condivisibili le istanze dei commercianti presenti sul tratto di strada di via Luigi Razza, i quali chiedevano di posticipare l’intervento a dopo le festività natalizie, hanno manifestato tale esigenza all’impresa appaltatrice nel corso di una apposita riunione tenutasi il 28 ottobre scorso. Il sindaco e l’assessore hanno quindi chiesto all’impresa di proseguire con i lavori su piazza Morelli, già da tempo consegnata e nella piena disponibilità dell’impresa stessa, ed iniziare dopo le festività quelli su via Luigi Razza, che comportano ovviamente la chiusura del tratto interessato».

Insomma, tutto sembrava andare liscio, anche perché, spiega la nota del Comune, «nel corso della riunione l’impresa non aveva rappresentato motivi ostativi». E invece, «l’amministrazione ha poi dovuto prendere atto di un evidente cambio di rotta. Attraverso numerose pec l’impresa ha infatti preteso il rispetto dell’originario cronoprogramma adducendo una serie di motivazioni».

«Lo stato delle cose – conclude il comunicato – non può che portare il Comune di Vibo Valentia a disporre la chiusura della via in questione (da piazza Morelli a piazza delle Erbe) e consentire l’avvio dei lavori, onde evitare ripercussioni economiche a danno dell’ente. Ad ogni modo si precisa che non vi saranno ulteriori disagi alla viabilità in quanto via Scesa del Gesù è stata già riaperta al transito veicolare».