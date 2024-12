Cantieri a Vibo, via Luigi Razza chiusa sino al termine dei lavori di rigenerazione urbana. E su Corso Umberto area pedonale per la movida

Il provvedimento in vigore da lunedì inibisce la circolazione dei veicoli dall’incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e piazza delle Erbe. Solo pedoni nelle ore notturne di venerdì e sabato sul tratto che va dal Convitto Filangieri a via Roma

Ancora cantieri, ancora disagi per residenti e commercianti nel cuore del centro storico di Vibo Valentia. La brutta sorpresa questa volta l’hanno avuta gli esercenti di via Luigi Razza, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele III e piazza delle Erbe, per intenderci la strada che passa dinanzi alla farmacia Montoro. Via che resterà chiusa da lunedì 16 dicembre fino a ultimazione dei lavori di riqualificazione urbana. In particolare, dovrà essere rifatto il manto stradale in basole laviche, che dovranno essere prima rimosse per poi essere ricollocate. Pavimentazione stradale che è stata già realizzata nella adiacente via Scesa del Gesù, dove questa estate si sono registrati enormi problemi di approvvigionamento idrico.

Durante i lavori lungo via Luigi Razza, precisa l’ordinanza emanata dalla Polizia locale, il transito dei veicoli sarà interdetto, mentre sarà garantito soltanto il passaggio pedonale e l’accesso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Gli avvisi che annunciano l’entrata in vigore della nuova ordinanza della Polizia locale sono apparsi questa mattina lungo la strada, sollevando immediatamente perplessità e proteste, soprattutto da parte dei commercianti, che saranno costretti a subire lo stop al traffico veicolare in un periodo dell’anno durante il quale si concentrano le principali chance di vendita in vista del Natale. Lamentele alle quali il Comune ha risposto con una nota nella quale spiega che è stato chiesto invano alla ditta incaricata di posticipare l’intervento a dopo le festività natalizie.

Contestualmente, a cominciare da domani, ogni venerdì e sabato, dalle ore 22 alle ore 1:00, sarà pedonalizzato Corso Umberto I, nel tratto tra l’incrocio con via Caterina Gagliardi (di fronte al Convitto) e via Roma. Il dispositivo, proposto dall’assessore al ramo, è stato adottato in considerazione del considerevole numero di persone che durante i fine settimana frequentano i locali della zona.