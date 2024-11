Natale sta arrivando ma non a Vibo Marina: caos viabilità e incuria. La rabbia dei residenti: «Trattati come un quartiere dimenticato»

«Io invito questa amministrazione, che ha giustamente fatto una parata dopo la vittoria, a prendere realmente visione di Vibo Marina e di non trattare questa frazione come se fosse un quartiere di poco conto». È l’amaro commento rilasciato ai nostri microfoni da uno dei commercianti di Vibo Marina in questi giorni di caos legato alla viabilità per via dei numerosi cantieri di riqualificazione urbanistica che insistono lungo le vie principali.

«Via Cristoforo Colombo, via Michele Bianchi, via Emilia sono il cuore del commercio di Vibo Marina – spiega Mino De Pinto, coordinatore provinciale della Lega -. Qui ci sono cantieri che sono aperti da mesi e non abbiamo risposte circa la fine dei lavori. Oltretutto – continua – si avvicina il Natale e mentre a Vibo Valentia si punta a decorare e illuminare al meglio, qui a Vibo Marina ci presentiamo a queste festività con le solite zone lasciate nel degrado, restringimenti e aree sterrate prive di pavimentazione stradale e in attesa di un completamento che chissà quando arriverà».

Una situazione che preoccupa certamente i commercianti, ma che è vissuta con tristezza anche dai residenti: «Per me è una vergogna perché non è così che si fa, i lavori si iniziano e si portano a termine – commenta un cittadino vibonese -. Tra lavori in corso e mai completati non si può più camminare a Vibo Marina. Per non parlare della polvere che entra nelle case, il rumore continuo e le auto che sempre di più subiscono danni a causa dell’incuria in cui versano le strade».

Tra le voci più significative dei lavori finanziati con i fondi stanziati attraverso l’Accordo di programma quadro del 2023 tra Ministero dei trasporti, Regione e Provincia per un importo complessivo di 300mila euro figurano la manutenzione straordinaria della viabilità, la riqualificazione del lungomare, la realizzazione di nuovi parcheggi e marciapiedi, oltre a interventi di messa in sicurezza di diverse aree.

«Chiediamo solo un maggiore senso civico per questa frazione, che sia più tutelata, venga ripulita e messa in sicurezza. Lo dobbiamo anche alle future generazioni» chiosa De Pinto. «Aspettiamo di avere risposte concrete nei prossimi giorni – aggiunge un altro commerciante – in caso contrario non esiteremo a protestare e farci sentire».