Tropea, i residenti nella Ztl ottengono la deroga dopo le proteste: annullato e riscritto il dispositivo traffico

Dopo la pioggia di polemiche riversatesi sulla Polizia municipale nei giorni scorsi da parte di alcuni residenti del centro storico di Tropea, infuriati dalle disposizioni precedentemente emanate dal Comune sulla pedonalizzazione del centro e la sospensione delle autorizzazioni per gli accessi alla Ztl in vista degli eventi natalizi in programma che, secondo gli stessi, avrebbero loro «impedito di fare liberamente rientro a casa prima di mezzanotte senza essere controllati e multati», ora si corre ai ripari con un secondo provvedimento. La nuova ordinanza, emessa giovedì dai commissari che guidano il Comune, tiene dunque conto delle «particolari esigenze prospettate da parte dell’utenza – si legge nel documento -, a seguito di un’ulteriore valutazione operata di concerto con il comandante della Polizia locale», Domenico Papalia. Con i residenti sul piede di guerra per la «libertà personale non tutelata – a loro veduta – dagli organi preposti» e «pronti, se necessario, a impugnare il provvedimento nelle sedi opportune», ecco quindi una nuova disposizione che «sostituisce integralmente» quella precedente.

La «sospensione dell’efficacia», si legge nel documento, riguarda «tutte le autorizzazioni regolarmente rilasciate dal Comando di Polizia municipale a ogni categoria di utente, comprese quelle che attengono ai residenti, ai proprietari e/o conduttori di immobili ad uso abitativo, agli operatori economici operanti nel settore della consegna merci, a liberi professionisti, a titolari di strutture ricettive e di attività commerciali. Eventuali deroghe connesse a casi di necessità saranno assicurate con l’ausilio degli agenti della Polizia locale preposti alla disciplina del traffico, la cui presenza sarà assicurata ininterrottamente nelle aree soggette alle limitazioni durante gli orari di efficacia della presente ordinanza». Sono dunque «esclusi i veicoli destinati al soccorso pubblico, nonché quelli al servizio degli utenti che presentano impedita o ridotta capacità motoria, muniti di contrassegno speciale, ai sensi dell’art. 381 del DPR 495/92». Le inosservanze, «accertate anche da remoto mediante i sistemi elettronici di controllo degli accessi in area Ztl in uso – è stato specificato -, comporteranno l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 7 del D.lgs 285/92».

Con l’obiettivo di «tutelare l’incolumità pubblica» e di «garantire la sicurezza stradale e la fruibilità del centro storico» per le luminarie, i Mercatini di natale in via Regina Margherita e gli eventi previsti in città fino al 6 gennaio, il provvedimento riscrive sia l’attivazione straordinaria della Ztl che l’istituzione dell’area pedonale nel centro storico. Le aree interessate dunque sono: via Libertà, via Carmine e via Marina Vescovado, con accesso limitato al traffico veicolare; mentre per il centro storico è stata temporaneamente predisposta l’istituzione di un’area pedonale, delimitata dai varchi di piazza Villetta Cannone, via Indipendenza, corso Vittorio Emanuele e via Toraldo. Ecco il calendario stabilito con relative fasce orarie (prefestivi e festivi dalle ore 18 alle 21:30): Sabato 14 dicembre e domenica 15; Sabato 21 e domenica 22; Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26; Sabato 28 e domenica 29; Mercoledì 1 gennaio 2025; Sabato 4 gennaio, domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025.