Santo Stefano in musica a Vibo: l’evento Jazz e Vinbrulé con ospite l’artista Joy Sax ad animare le vie della città ricche di stands

La locandina dell’evento

Il 26 dicembre a partire dalle ore 18 in piazza Santa Maria, Vibo Valentia «ospiterà un evento che celebrerà il Santo Stefano proprio grazie al connubio di un buon bicchiere di vino e della bella musica», hanno fatto sapere in un comunicato stampa gli organizzatori dell’evento “Jazz&Vinbrulé” Vibo Adv e Art Fashon Event con il patrocinio del Comune di Vibo, Calabria straordinaria e dal Gal – Terre vibonesi. «Grazie alle sonorità di Joy Sax, famoso strumentista celebrato ed apprezzato in tutto il mondo, le strade della città – prosegue la nota – si animeranno ancora una volta. Stand gastronomici e animazione per grandi e piccini allieteranno la serata coinvolgendo proprio tutti».

L’evento vedrà anche la presenza dei DuestroProject, l’Acoustic Session Jungle Tribe del Maestro Enzo Mirabello, il Dj set di Giuseppe Derito, la Virtu Entertaiment e l’animazione dei più piccoli con Alessia’s Party. L’obiettivo dell’evento è «creare un’atmosfera natalizia accogliente e festiva per la comunità di Vibo Valentia, incoraggiando il turismo locale e sostenendo anche l’economia cittadina, facendo così scoprire e riscoprire anche i vicoli e le stradine di una Vibo sempre più coinvolta in iniziative del genere volte a valorizzare questo territorio. Divertimento, sapori e spettacolo ti aspettano per una serata magica e straordinaria».