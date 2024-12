La Calabria piange i tre giovanissimi morti in due incidenti stradali: oggi i funerali di Anna, Maria e Riccardo

Le due ragazze di 18 e 17 anni hanno perso la vita in un terribile impatto all'alba del 24 dicembre a San Pietro a Maida. Il 15enne è invece deceduto sulla statale 109 a Catanzaro. Lacrime e commozione nel giorno dell'ultimo saluto

Una domenica di dolore, quest’ultima domenica dell’anno, in Calabria. A distanza di poche ore si sono svolti i funerali di tre giovanissimi le cui vite sono state spezzate nei giorni scorsi a causa di due gravi incidenti stradali. Anna, Maria e Riccardo i loro nomi. Avevano 18, 17 e 15 anni.

A San Pietro a Maida l’ultimo saluto ad Anna e Maria

Stamattina si sono tenuti i funerali di Anna Pileggi di 18 anni e Maria Sonetto 17 anni, morte il 24 dicembre scorso in un tragico incidente stradale a San Pietro a Maida nel Lametino, dove sono rimasti feriti altri tre giovani, tra i quali un minorenne. La messa è stata celebrata dal vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi, nel palazzetto dello sport di San Pietro a Maida alla presenza di centinaia di persone molte delle quali arrivate anche da Curinga, l’altro comune dove era residente la 17enne.

Sul fronte delle indagini dopo il fascicolo aperto dalla Procura lametina per omicidio stradale, secondo le poche indiscrezioni che trapelano, pare che i carabinieri di Girifalco stiano stringendo il cerchio per capire chi fosse alla guida della Marcedes che è uscita fuori strada schiantandosi all’alba della vigilia di Natale contro alcuni alberi delle campagne lametine. Due dei tre ragazzi sarebbero indagati, uno dei quali guidava il mezzo. I cinque ragazzi a bordo erano usciti da una festa e stavano recandosi in direzione Lamezia, gli inquirenti stanno incrociando anche immagini di videosorveglianza lungo il tragitto. Sui corpi delle due ragazze è stata effettuata l’autopsia.

L’addio a Riccardo a Catanzaro

Alle 15:30, nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro, i funerali di Riccardo Fabiano, lo studente quindicenne deceduto in un incidente stradale avvenuto, nella notte tra giovedì e venerdì scorso, alle porte della città, sulla statale 109 della Sila. Nel terribile scontro frontale tra due auto sono rimasti feriti altri sei ragazzi. Anche in questo caso è stato aperto un fascicolo d’indagine per omicidio stradale.

La giovanissima vittima era il figlio di un magistrato in servizio a Catanzaro, il sostituto procuratore della Repubblica Debora Rizza. Nei giorni scorsi il cordoglio dei colleghi e della Direzione nazionale antimafia. Oggi alle esequie erano presenti i procuratori Nicola Gratteri, Vincenzo Capomolla, Salvatore Curcio e Giuseppe Lombardo. «Riccardo non è morto, perché qui c’è una marea di persone che lo ricorderanno ogni giorno», ha detto il sacerdote durante l’omelia.