Spilinga: va in pensione il comandante del Nucleo carabinieri forestale Francesco Laria, al suo posto Danilo Previti

Il momento di consegna della targa ricordo

Una piccola cerimonia di commiato si è svolta ieri nella casa comunale per salutare il brigadiere capo Francesco Laria, comandante del Nucleo carabinieri forestale, che dopo 32 anni di servizio, di cui circa 27 dedicati alla comunità locale, ha deciso di andare in pensione. L’evento, caratterizzato da un’atmosfera di gratitudine e rispetto, ha visto la presenza del sindaco Enzo Marasco, che ha voluto esprimere il proprio riconoscimento per «aver ricoperto il suo ruolo con spiccato senso del dovere e con grande spirito di servizio, sempre con le dovute competenze e l’umanità necessaria per lavorare bene sia con gli enti che con i privati cittadini». La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse autorità locali e rappresentanti dell’Arma dei carabinieri. Insieme al sindaco, erano presenti anche il vicesindaco Franco Barbalace, il presidente del Consiglio, Giuseppe Pugliese, e l’Allievo ufficiale tenente Salvo Massimino.

Tra i carabinieri del Nucleo forestale hanno partecipato anche Danilo Previti, che prenderà il comando della stazione, e Matteo Cossa. A rappresentare la Stazione carabinieri di Spilinga, erano presenti il maresciallo Giuseppe Cozzo, comandante della Stazione, e il suo vice il maresciallo Antonio Palmiero. Il sindaco Marasco al termine della cerimonia, che ha anche rappresentato un momento di riflessione sul valore del lavoro svolto dalle Forze dell’Ordine nella protezione e salvaguardia del nostro territorio, ha poi donato una targa ricordo e concluso il suo intervento con un caloroso augurio per il futuro del brigadiere Laria: «Le auguriamo di godere di questo nuovo capitolo della vita, di dedicarsi alle sue passioni e di vivere momenti di serenità e gioia con la propria famiglia».