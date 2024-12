Tropea, il Regolamento sulla Ztl in fase di revisione: prorogate fino al 31 gennaio le autorizzazioni per l’accesso

Ordinanza firmata dal comandante della Polizia locale per i titoli in scadenza oggi con la fine dell’anno. Intanto ricognizione in atto: «Dagli anni Ottanta mai effettuati controlli sui permessi di circolazione nelle zone a traffico limitato»

Il Comune di Tropea ha emesso un’ordinanza dirigenziale, firmata dal comandante della Polizia municipale Domenico Papalia, che proroga la validità di tutte le autorizzazioni annuali per l’accesso alle zone a traffico limitato (Ztl) fino al 31 gennaio 2025. La decisione di prorogare le autorizzazioni è stata presa in considerazione del fatto che il Regolamento comunale per l’accesso e la circolazione dei veicoli nelle Ztl e nelle aree pedonali è in fase di revisione, come aveva recentemente anticipato a il Vibonese lo stesso comandante. Si prevede, inoltre, che le modifiche al Regolamento potrebbero entrare in vigore a breve. La proroga riguarda tutte le autorizzazioni rilasciate per l’anno in corso con scadenza naturale al 31 dicembre 2024. Tuttavia, nel documento si sottolinea che «la proroga è subordinata al mantenimento dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio del titolo». In più, «qualora le condizioni che hanno permesso il rilascio dell’autorizzazione dovessero cambiare – si legge nell’ordinanza dirigenziale -, la proroga non sarà valida e i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni amministrative previste dal Codice della strada».

Sulla questione dei permessi di accesso alla Ztl, lo stesso Papalia ci aveva anticipato come «prima di questa estate» la Polizia municipale avrebbe avviato «avviato un’attività ricognitiva sulle residenze del centro storico per aggiornare chi è di diritto e chi di fatto, in quanto dagli anni ’80 a questa parte non è mai stata fatta un’operazione di controllo e di sistemazione anche dei permessi effettivi di accesso alle varie Ztl». L’ordinanza emessa, fa riferimento a diverse normative nazionali che regolano la circolazione stradale e l’accesso alle Ztl, tra cui il Testo unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali (D.lgs 18.08.2000, nr. 267), lo stesso Codice della strada (D.lgs 30.04.1992, nr. 285 e ss.mm.ii.), e il Regolamento di esecuzione al nuovo Codice della strada (DPR 495/92).