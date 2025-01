Palmi, aggredito da un pitbull mentre è a passeggio con il suo cane: ferito in varie parti del corpo

Attimi di terrore a Palmi, nel Reggino. Un uomo mentre passeggiava con il proprio cane, in località Ciambra, è stato brutalmente aggredito da un pitbull. È il secondo caso in zona in pochi giorni, dopo quello del Rottweiler che azzannò un pescatore alla Tonnara.

L’episodio è avvenuto ieri. Il cane apparso all’improvviso, incustodito, si è avventato contro l’uomo che, per oltre un quarto d’ora, ha lottato per salvare sé e il proprio amico a quattro zampe. L’assalto gli ha procurato gravi ferite in varie parti del corpo, viso e mani. In ospedale sono state necessarie ore di intervento per ricucire le lacerazioni. La prognosi è di 30 giorni. Mentre il cane dell’uomo versa in condizioni critiche. Sgomento tra la comunità che sui social esterna solidarietà per l’accaduto e chiede più attenzione ai padroni di alcune razze considerate “pericolose”.