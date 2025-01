L’omaggio della Calabria all’ex governatore Chiaravalloti: camera ardente in Regione

di Nico De Luca

È iniziato con un lento ma regolare flusso l’ultimo omaggio alla salma dell’ex governatore calabrese Giuseppe Chiaravalloti. Nella camera ardente allestita presso la cittadella regionale di Catanzaro stanno facendo tappa tanti amministratori e personalità politiche e giudiziarie.

L’ex presidente della giunta regionale, nato a Satriano, è stato un uomo di grande cultura. Magistrato di formazione, venne eletto alla guida di una giunta regionale a trazione Forza Italia nel 2000 (nel corso della settima legislatura). La sua carriera pubblica proseguì al vertice dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali tra il 2005 e il 2012, come vicepresidente, nominato all’epoca dal governo Berlusconi.

Il suo primo incarico in magistratura fu invece nella Pretura di Crotone. Lì divenne giudice titolare prima di passare alla Procura di Catanzaro e poi in Corte d’appello, sempre nel capoluogo. Sempre in Corte d’appello, ma a Reggio Calabria, esercitò tra il 1997 e il 2000, prima dell’impegno in politica. Anche la figlia Caterina è magistrato: nel mese di aprile è diventata presidente della Corte d’appello di Reggio Calabria. I funerali si terranno questo pomeriggio nella Basilica dell’Immacolata a Catanzaro.