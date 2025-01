Parghelia, smottamenti sulla Sp 19 hanno impedito a Fitili il deflusso delle acque piovane: l’intervento della Provincia ha evitato l’allagamento del centro abitato

L'Ufficio tecnico di palazzo ex Enel allertato dal sindaco Landro è intervenuto con un mezzo meccanico coadiuvato dalla Polizia locale. Proseguono i lavori di messa in sicurezza

L’intervento del mezzo meccanico della Provincia

Nella giornata di ieri l’amministrazione comunale di Parghelia ha attivato alcune misure di emergenza in risposta a una serie di situazioni di criticità causate dalle abbondanti piogge e dall’allerta arancione emanata dalla Protezione civile. La Polizia locale, durante un controllo del territorio, ha individuato problemi significativi nella frazione Fitili, dove la sicurezza dei residenti era a rischio. «Il tratto di cunetta della Strada provinciale n. 19, in prossimità del cimitero, si trovava ostruito da smottamenti e caduta massi – hanno fatto sapere dalla sede municipale -. Questo ostacolo ha impedito il normale deflusso delle acque piovane, le quali hanno iniziato a risalire verso il centro abitato della frazione, creando disagi e potenziali pericoli per la popolazione, soprattutto in previsione di un possibile aggravamento delle condizioni meteorologiche».

La segnalazione agli amministratori da alcuni cittadini ha portato il sindaco Antonio Landro ad allertare l’Ufficio tecnico e viabilità della Provincia. «Grazie alla pronta risposta della responsabile, Maria Conocchiella – hanno aggiunto dal Municipio -, è stato organizzato un intervento tempestivo da parte del personale provinciale. Con l’ausilio di un mezzo meccanico, gli uomini della Provincia hanno avviato le operazioni di sgombero dei detriti e di messa in sicurezza del tratto stradale interessato». Il sindaco ha espresso il proprio apprezzamento per «l’impegno dimostrato dalla Polizia locale che, nonostante le avverse condizioni meteo, ha garantito un attento controllo del territorio».

L’amministrazione comunale invita la popolazione a «rimanere vigile e a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti, mentre i lavori di messa in sicurezza proseguono per prevenire ulteriori disagi in caso di maltempo. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari nelle aree più colpite e di segnalare eventuali situazioni di pericolo».