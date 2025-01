Soriano tira le somme del Natale vibonese: «Molto soddisfatti, la Via dei presepi emblema della nostra amministrazione»

L’assessore comunale alla Cultura e al Commercio giudica positivo il bilancio delle manifestazioni organizzate per le festività: «Vogliamo far crescere questo attrattore turistico e religioso per attirare visitatori anche da fuori città»

È un bilancio «senza dubbio positivo» quello sul calendario di “Vibo Città del Natale”, a giudizio dell’assessore con delega alla Cultura e al Commercio, Stefano Soriano che, attraverso una nota stampa, fa un bilancio del periodo natalizio: «Sono davvero contento di ciò che, come amministrazione comunale, siamo riusciti a realizzare. Era il nostro primo Natale – ha dichiarato l’assessore Soriano – non è stato facile ma possiamo ritenerci molto soddisfatti. Ovviamente tante cose si possono e si devono migliorare, la presunzione non mi appartiene quindi non dirò mai che è tutto perfetto. Ma credo che siamo riusciti a far capire ai cittadini vibonesi che la nostra azione politica è guidata da alcuni fari che sono la collaborazione e il dialogo con la gente, le associazioni, le attività produttive, coniugati con la capacità di programmare, perché il miglior alleato del fallimento è l’improvvisazione».

C’è una manifestazione su tutte che l’assessore vuole ricordare ed è “La via dei Presepi”. «Si è trattato di un’iniziativa sulla quale il sindaco Enzo Romeo ha investito moltissimo – ha sottolineato Soriano -, nella quale ha creduto tanto e noi con lui. “La Via dei Presepi” racchiude in sé la nostra idea di come vivere e promuovere la città di Vibo Valentia: non una semplice esposizione di opere d’arte, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di tesori che la nostra città racchiude. Chi ha avuto modo di percorrere “La via dei Presepi” si è ritrovato immerso in uno scenario d’altri tempi. Ha potuto ammirare le straordinarie creazioni artistiche degli artigiani vibonesi, passeggiando per le vie della città in cui si respirava una bellissima atmosfera natalizia, scoprendo di più sulla storia di Vibo, sui suoi palazzi e le sue chiese».

Un’iniziativa sulla quale, ha precisato, «continueremo a puntare, con l’obiettivo di trasformarla in una vera e propria attrazione per tutto il resto della regione e non solo, per far sì che si inneschi un meccanismo virtuoso capace di portare il turismo natalizio/religioso anche a Vibo, con inevitabili ricadute positive sul commercio, la ristorazione, l’ospitalità. Per tutti questi motivi ho voluto menzionare “La via dei Presepi” come emblema della nostra buona programmazione, che non guarda solo all’oggi ma allo sviluppo della città odierno e futuro».