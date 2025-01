Rapimento lampo di una neonata a Cosenza: presa in clinica da una finta infermiera e poi ritrovata in un’auto

È stata ritrovata la piccolissima Sofia Cavoto, una neonata rapita nella Clinica Sacro Cuore di Cosenza nel tardo pomeriggio di oggi. La scomparsa, intorno alle 18.30, ha gettato nel panico i familiari, a cominciare dalla madre, che si trovava nella struttura. Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato e dei Carabinieri, che hanno immediatamente avviato le ricerche e raccolto informazioni.

Una donna travestita da infermiera sarebbe entrata nella stanza dove la neonata si trovava con la mamma dicendole che avrebbe dovuto portare via la piccola per lavarla.

L’appello della famiglia sui social

Questo il post diffuso da alcuni familiari dopo il fatto: «HANNO RUBATO SOFIA! Una bambina di 1 giorno, presa dal sacro cuore! La signora che l’ha presa (bassa con treccine) ha detto che doveva lavarla quando non è rientrata la mamma si è allarmata hanno controllato le telecamere e fuori ad aspettarla con un ovetto c’era un uomo di colore. Hanno caricato la bambina in auto e sono andati via. Le uniche notizie sono queste al momento. Sono state già state diramate le foto delle telecamere. La bambina indossava questa TUTINA IN FOTO. MASSIMA CONDIVISIONE VI PREGO AIUTATECI».

Il lieto fine

Alle 21.40 circa è arrivata la notizia del ritrovamento: le forze dell’ordine hanno trovato la bambina in un’auto in cotrada Rocchi a Rende. Commozione e momenti di giubilo all’arrivo della notizia tra la folla presente davanti alla clinica.I due presunti rapitori sarebbero stati arrestati. Ora la bimba è stata riportata in ospedale dove la mamma ho potuto riabbracciarla travolta da lacrime di felicità.