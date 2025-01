Tropea, tenta di rubare 2 computer dal liceo Classico: 38enne arrestato dai carabinieri fuori dalla scuola

Un uomo di 38 anni originario di Tropea con precedenti penali è stato arrestato sabato sera, in flagranza di reato, mentre usciva dal liceo Classico con due computer portatili sottobraccio, rubati. L’uomo è stato prontamente fermato dai carabinieri all’esterno dell’Istituto d’istruzione superiore “Pasquale Galluppi”, dopo che alcuni cittadini avevano segnalato movimenti sospetti intorno alla scuola.

Questo non è stato il primo colpo escogitato dall’uomo: nell’ottobre scorso, infatti, i carabinieri hanno sventato un suo tentativo di furto in un’altra struttura pubblica. L’arresto, convalidato lunedì dal giudice, che ha disposto l’obbligo di dimora a Tropea per l’uomo, è avvenuto inoltre durante un’operazione volta a intensificare i controlli nella cittadina costiera, mediante il dispiegamento di diverse pattuglie a fare da ronda sul territorio.