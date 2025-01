Zambrone, disco verde della giunta comunale per la diminuzione della tariffa della mensa scolastica. Ecco quanto si paga ora

Venti centesimi in meno a pasto. A tanto ammonta la rimodulazione dei costi per il servizio di refezione scolastica per l’anno in corso, recentemente adottata dal Comune di Zambrone. Una buona notizia certamente per le famiglie, che vedono così passare il ticket dal costo iniziale di 2,40 euro a pasto a 2,20 euro. «Questa decisione – hanno fatto sapere dalla sede municipale – è stata presa in considerazione della diminuzione dei costi complessivi del servizio, come ad esempio quelli legati all’acquisto delle materie prime o alla gestione della cucina».

La giunta comunale ha motivato la sua decisione facendo inoltre riferimento a «diverse norme legislative che regolano la definizione delle tariffe per i servizi a domanda individuale, come la mensa scolastica». Inoltre, l’amministrazione guidata da Corrado L’Andolina ha sottolineato l’importanza di «garantire un servizio di qualità a un prezzo accessibile per tutte le famiglie, incentivando magari le stesse ad usufruire maggiormente del servizio». Resta invece invariato il prezzo stabilito di 2 euro a pasto per le famiglie che hanno due o più figli frequentanti gli istituti scolastici comunali con orario a tempo pieno.