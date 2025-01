Trasporto scolastico a Zambrone, la giunta aumenta le tariffe: «Serve garantire l’equilibrio finanziario». Ecco quanto costa

Il Comune di Zambrone ha approvato un aumento delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico per l’anno 2025. La decisione, presa in considerazione dell’aumento dei costi del servizio, è stata motivata dalla «necessità di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’Ente». Le famiglie di Zambrone che usufruiscono (già dal 1 gennaio di quest’anno, sebbene la giunta abbia deliberato il 21 gennaio) del servizio di trasporto scolastico, dovranno far fronte a un aumento delle tariffe, che erano rimaste invariate dal 2017 a 15 euro per il primo figlio e 7,50 euro dal secondo figlio i poi.

Secondo quanto stabilito ora dall’Ente, le famiglie con un solo figlio iscritto al servizio dovranno versare un contributo mensile di 20 euro. Per le famiglie con due figli, la tariffa sarà di 20 euro per il primo figlio e di 10 euro per il secondo; mentre le famiglie con tre o più figli iscritti beneficeranno di un’esenzione per i figli successivi al secondo.

La decisione di aumentare le tariffe è stata presa «in considerazione dell’aumento dei costi complessivi del servizio, come il costo del carburante e la manutenzione dei veicoli», è stato specificato nel documento. Inoltre, la giunta comunale ha fatto riferimento a «diverse sentenze e normative che giustificano la richiesta di un contributo economico alle famiglie per la fruizione del servizio di trasporto scolastico». Una «scelta difficile ma necessaria – hanno poi fatto sapere dalla sede municipale – per garantire la sostenibilità del servizio».