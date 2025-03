Zambrone, presto il bando per individuare il direttore del Museo a cielo aperto – Calabria al femminile

La giunta comunale di Zambrone ha deliberato all’unanimità in merito alla selezione del direttore del nuovo “Museo a cielo aperto – Calabria al femminile” di piazza VIII Marzo a Zambrone, per la valorizzazione culturale e la promozione turistica e identitaria del territorio. La realizzazione del museo si inserisce in un contesto storico significativo per la comunità di Zambrone. La piazza che lo ospita, sorge infatti sull’area dove un tempo si trovavano le baracche costruite dopo i terremoti del 1905-1908. Recentemente ristrutturata, la piazza ha acquisito un ulteriore valore artistico e culturale, diventando la sede ideale per un’iniziativa museale di tale portata.

Il “Museo a cielo aperto – Calabria al femminile” si presenta come un complesso museale di grande rilievo, ospitando ben 18 statue dedicate a 23 figure femminili calabresi che si sono distinte nella storia, nella cultura e nella tradizione della regione. Tra le personalità rappresentate spiccano nomi come Nosside, Brettia, Beata Theodora, Giuditta di Evreux (raffigurata con Ruggero I il Normanno), Cusina de Pastino, Enrichetta Ruffo di Calabria (con Antonio Centelles), Diana Recco, Cecilia Faragò, Bruzia Crispina Presente, D. Mariantonia Lucifero, Eloisa Frugiuele, Giuseppina Amarelli, Carmela Borelli, Ada Furgiuele, Irma Scrugli (insieme a don Francesco Mottola), Virginia Cundari e Giuditta Levato, Gianna Maria Canale, Natuzza Evolo, Mia Martini, La contadina Zambronese e Donna tra presente e futuro. Alcune figure sono rappresentate singolarmente, mentre altre sono raggruppate in opere polittiche.

L’esecutivo comunale ha espresso la chiara volontà di procedere alla nomina di un direttore che sappia valorizzare appieno il potenziale del Museo e sviluppare iniziative volte alla sua crescita. Per questo motivo, la giunta ha approvato la proposta di procedere alla selezione del direttore attraverso l’emanazione imminente di un idoneo bando pubblico. L’attesa è ora rivolta alla pubblicazione del bando per la selezione del direttore, figura chiave per guidare e promuovere questo prezioso patrimonio culturale.