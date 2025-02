Zambrone, il Comune impiega 50mila euro incassati con le multe per il potenziamento dei servizi di Polizia municipale

L'Ente punta a migliorare la segnaletica stradale, prolungare le attività di controllo in orari notturni ed effettuare assunzioni stagionali per incrementare il personale in servizio

La giunta comunale di Zambrone ha approvato una delibera riguardante la destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada per l’anno 2025. L’amministrazione ha fatto sapere di voler in questo senso «potenziare la sicurezza stradale, dotando la Polizia municipale dei mezzi necessari per lo svolgimento delle proprie funzioni». Stando alla previsione dell’Ente, che conta su un incasso di 50mila euro proveniente dalle multe, il 50% dei proventi sarà destinato a specifiche finalità legate alla sicurezza stradale. La delibera, si legge nel documento, «tiene conto delle linee guida della Corte dei conti (n. 104 del 15/09/2010) relative alla destinazione dei proventi delle sanzioni al Codice della strada». La suddivisione di questi fondi è stata così stabilita:

Il 25% (6.250 euro) sarà impiegato per interventi di sostituzione, manutenzione e ammodernamento della segnaletica stradale. Questa quota, identificata come “Spese circolazione e segnaletica stradale”, mira a migliorare la visibilità e la chiarezza delle indicazioni stradali;

Il 25% (6.250 euro) assegnato alla voce "Fondo lavoro straordinario", sarà destinato al potenziamento delle attività di controllo della circolazione stradale, in particolare attraverso il prolungamento dell'orario di lavoro del personale già in servizio, con turni notturni straordinari;

Il 50% (12.500 euro), ascritto alla voce "Servizi vigilanza territorio comunale", sarà utilizzato per assunzioni stagionali e per il finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale, con particolare attenzione ai servizi notturni.

La delibera approvata, prevede inoltre che un «successivo atto verificherà le entrate e le spese a consuntivo».