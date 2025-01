Zambrone, disco verde dal Comune per la messa in sicurezza della strada comunale in località Priscopio dissestata da molti anni

Il Comune di Zambrone ha approvato un intervento di sistemazione e messa in sicurezza del tratto di strada comunale in località Priscopio. L’importo complessivo dei lavori previsti è di 48mila euro. «La strada – ci ha fatto sapere il sindaco Corrado L’Andolina – è dissestata dalla notte dei tempi. In conseguenza dei lavori di sistemazione dell’arteria principale che va dalla frazione di San Giovanni a Zambrone, questo stato di dissesto si è ulteriormente accentuato per il passaggio dei mezzi pesanti ed anche perché la strada è stata ampliata in quel tratto, con la creazione di una cunetta per la raccolta delle acque piovane, quindi questo intervento che abbiamo programmato va a completare il ripristino della strada».

«I fondi per l’intervento di che trattasi – ha proseguito il sindaco si Zambrone – li abbiamo trovati con l‘ultima variazione di bilancio, facendo una ricognizione delle risorse residue. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, partiremo con il cantiere. Sono lavori definitivi questi, quindi eseguirli in condizioni atmosferiche stabili ci consentirà di compierli in maniera efficiente con la creazione di un fondo, l’apposizone del tappettino e poi la colatura dell’asfalto. Non si tratta di tappare qualche buco, ma di un intervento importante che ha richiesto un investimento significativo».

Quarantotto mila euro di risorse comunali sulle quali l’Ente, ha poi concluso L’Andolina, «sta valutando se intervenire anche sulle condutture della rete idrica comunale per rinnovarle, dal momento che con l’esecuzione delle opere di che trattasi esse potrebbero essere interessate da demolizione».