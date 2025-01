Evasione dai domiciliari, assolto a Vibo 45enne di Gerocarne

Assolto perché il fatto non sussiste. Questo il verdetto del Tribunale monocratico di Vibo Valentia (giudice Alessio Maccarone) nei confronti di Rocco Emmanuele, 45 anni, di Gerocarne, accusato del reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’ufficio di Procura aveva chiesto la condanna ad un anno in quanto il 45enne – pur dovendosi trovare ai domiciliari nella sua abitazione di Gerocarne – era stato fermato dalla polizia a Vibo a bordo di un’auto il 14 ottobre scorso in via degli Arigiani. Da qui l’accusa di evasione dagli arresti domiciliari. Tuttavia, il provvedimento di carcerazione ai domiciliari, emesso dall’ufficio di Sorveglianza di Bologna il 9 settembre scorso, non era ancora divenuto esecutivo per Rocco Emmanuele e così il giudice, in pieno accoglimento delle argomentazioni prospettate dall’avvocato Giuseppe Spinelli, ha assolto l’imputato con formula ampia.