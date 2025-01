Miracolo in Calabria: bambina di 4 anni cade dal secondo piano, non si fa nulla e comincia a cercare la mamma

È accaduto a Corigliano Rossano. La piccola è stata notata in strada da alcuni passanti. Soccorritori increduli, ma i filmati delle telecamere di sicurezza visionati dai carabinieri confermano la caduta

Un vero e proprio miracolo, perché di questo si tratta dopo che le telecamere di sicurezza visionate dai carabinieri hanno svelato il mistero.

Una bimba di quattro anni, inizialmente avvistata per strada intenta a cercare la madre, è caduta invece dal secondo piano rimanendone illesa.

Questa, quindi la scoperta dei militari del gruppo territoriale dei carabinieri di Corigliano Rossano dopo aver visionato le immagini. La bimba è apparsa in buone condizioni di salute ma è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Cosenza per gli accertamenti del caso.

Momenti di apprensione, quindi, a Rossano, nelle vicinanze del sottopasso di contrada Tornice, dove la bambina è stata avvistata da alcuni passanti, in via Isabella de Rosis.

