Neonata muore a casa dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso di Corigliano

La tragedia a Trebisacce. La piccola era stata portata in ospedale dai genitori perché non respirava bene. Poi il drammatico peggioramento e il decesso

di Matteo Lauria

Tragedia in una famiglia di Trebisacce, in provincia di Cosenza, dove una neonata è deceduta dopo essere stata visitata in ospedale per problemi respiratori. Secondo le prime informazioni, la piccola era stata accompagnata dai genitori al pronto soccorso di Corigliano a causa di difficoltà respiratorie. Dopo il controllo medico, la bimba era stata dimessa e riportata a casa, ma poco dopo le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso. Sul caso stanno indagando i carabinieri sotto il coordinamento della Procura di Castrovillari, che ha disposto il sequestro della salma.

Il corpicino della neonata si trova attualmente presso l’obitorio dell’ospedale di Rossano, in attesa di ulteriori accertamenti medico-legali.

