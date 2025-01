Vibo Marina, nuovo sfregio al monumento dedicato al comandante Natale De Grazia

Indagini in corso a Vibo Marina da parte dei carabinieri per far luce sul nuovo danneggiamento del monumento raffigurante un’ancora posizionata sul lungomare il 27 agosto dello scorso anno per ricordare Natale De Grazia, il comandante della Guardia costiera che stava indagando negli anni ’90 sulle c.d. “Navi dei veleni” affondate nel Mediterraneo e sul cui misterioso ed improvviso decesso non è mai stata fatta luce. Il monumento raffigurante l’ancora è stato danneggiato la notte scorsa nella parte inferiore da ignoti vandali. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Vibo Valentia, alla cerimonia di inaugurazione aveva partecipato Roberto De Grazia, figlio del capitano Natale, che aveva letto la targa dedicata al genitore: “Al comandante De Grazia che con il suo acume investigativo, seguendo le tracce del male, si è immolato per amore di questa terra e di questo mare”.

