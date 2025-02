Capistrano, ordinanza di senso unico alternato sulla Sp 93 fino ad aprile per la messa in sicurezza delle barriere stradali

La Provincia di Vibo Valentia ha emesso un’ordinanza riguardante l’istituzione del senso unico alternato parzializzato sulla strada statale Nsa 572 ex strada provinciale n.93 (ex strada statale 110), nel tratto tra il Km 0+000 ed il Km 50+000, ricadente all’interno del Comune di Capistrano. La decisione è stata presa a seguito della nota (acquisita al prot. n. 2905 del 03/02/2025), con la quale Anas spa – gruppo Ferrovie dello Stato italiane ha richiesto l’istituzione del senso unico alternato lungo la Sp n.93, per la realizzazione dell’intervento di “Messa in sicurezza delle barriere stradali in tratti saltuari”, nel periodo compreso tra il 03/02/2025 ed il 30/04/2025. L’ordinanza emessa prevede che la regolamentazione del transito sarà realizzata a cura della ditta appaltatrice, MA.GI.A. di Della Valle Massimiliano & C. sas con l’impiego di semafori o moviere per delimitare il cantiere stradale.

L’ordinanza in vigore fino al 30 aprile, inoltre, stabilisce che «l’impresa appaltatrice dovrà adottare tutte le misure idonee per la salvaguardia della pubblica incolumità, assicurare la necessaria segnaletica sia di giorno che di notte, predisporre idonei sbarramenti per l’interdizione del transito in caso di reale necessità e tener conto delle lavorazioni da eseguire, al fine di ridurre i disagi per gli utenti stradali, ed evitare la formazione di code e garantire immediatamente il passaggio di mezzi di soccorso o in situazioni di emergenza».