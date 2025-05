Gli studenti del Geometri di Vibo nel cantiere della Trasversale delle Serre: la scuola incontra le grandi opere – VIDEO

La scuola esce dall’aula e scende tra ruspe, betoniere e armature in ferro. Gli studenti dell’Istituto Tecnico per Geometri di Vibo Valentia hanno fatto visita al cantiere della Trasversale delle Serre, accompagnati dai loro professori. Un’occasione concreta per toccare con mano la realtà del lavoro sul campo e confrontarsi con la costruzione di un’infrastruttura strategica.

A guidarli tra mezzi e operai è stata Tamara Gatto, direttore dei lavori, insieme ai tecnici impegnati sul fronte operativo. I ragazzi hanno osservato le fasi esecutive delle lavorazioni, ricevendo spiegazioni puntuali sugli aspetti legati alla sicurezza e alla complessità logistica di un cantiere stradale.

La visita si è concentrata sul cantiere del lotto Scornari, nel territorio comunale di Vazzano. Qui si sta completando la galleria artificiale lunga 370 metri, scavata da due fronti opposti con un dislivello di quasi 12 metri tra gli imbocchi. Una delle lavorazioni più impegnative del tracciato, che he permesso agli studenti di confrontarsi con tecniche costruttive avanzate.

Ma il lotto Scornari non si esaurisce con la galleria: il tracciato complessivo è lungo circa 1,5 chilometri e include una serie di opere minori, tra cui manufatti di sostegno, muri in terra rinforzata, protezioni per le scarpate e sistemi per la regimentazione delle acque. Il cantiere ha raggiunto un avanzamento del 70%.

Nel frattempo, procedono i lavori su tutti i lotti dell’arteria, sia nel Vibonese che nel Catanzarese. Nella provincia di Vibo Valentia si lavora sul ‘‘superamento del colle Scornari” e sul tratto ”superamento cimitero di Vazzano” con un investimento complessivo superiore ai 40 milioni di euro. A questi si aggiunge il lotto Vazzano – Vallelonga, per un investimento da 262,7 milioni. Nel Catanzarese, invece, i cantieri aperti riguardano il lotto Gagliato – Soverato (183,2 milioni di euro) e la bretella per Petrizzi (35,05 milioni).