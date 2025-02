Caos all’ospedale di Vibo, ambulanze in fila con i pazienti a bordo: mancano barelle e posti letto

Caos questo pomeriggio all’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia, dove diverse ambulanze giunte al Pronto soccorso con a bordo i rispettivi pazienti sono rimaste bloccate nel piazzale del nosocomio in attesa che si riuscisse a trovare per ognuno un posto letto. Ad un certo punto i mezzi in attesa erano addirittura sette.

Una situazione di grande affanno determinata dalla mancanza di posti letto nei reparti di Medicina generale e Ortopedia. Eloquente la foto scattata nel momento di maggior congestione davanti al presidio ospedaliero. Alcune delle ambulanze provenivano dalle postazioni di Pizzo e Soriano, mentre altre erano intervenute nell’ambito del perimetro cittadino. Tra i pazienti in attesa di ricovero, due presentano fratture. Non è la prima volta che accade, dicono gli addetti ai lavori. A mancare non sono soltanto i posti letto nei due reparti citati, ma anche le lettighe per trasportare i pazienti all’interno del Pronto soccorso.