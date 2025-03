Mezzi incendiati a Tropea, Piserà: «Attacco alla collettività che non può essere tollerato»

«Esprimo profonda preoccupazione per l’incendio che, nella tarda serata di ieri, ha distrutto dieci automezzi della ditta Muraca, impiegati nel servizio di raccolta dei rifiuti, in sosta nell’area parcheggio dell’isola ecologica di Tropea. Le fiamme hanno coinvolto otto mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, un mezzo spazzatrice e uno scuolabus». È quanto scrive Antonio Piserà, ex consigliere comunale di Tropea.

L’ex amministratore aggiunge: «Ribadisco la mia piena fiducia nelle forze dell’ordine, che stanno conducendo le indagini per risalire alle cause e alla matrice di questo grave episodio. È fondamentale che venga fatta piena luce sull’accaduto affinché la comunità possa avere risposte certe e, se si trattasse di un atto doloso, che i responsabili vengano individuati e assicurati alla giustizia. Sottolineo l’importanza della legalità come valore imprescindibile per la crescita e la sicurezza della nostra comunità. Ogni azione che mina la legalità rappresenta un attacco al benessere collettivo e non può essere tollerata. È necessario che tutti, cittadini e istituzioni, si impegnino nella difesa del rispetto delle regole e nella denuncia di qualsiasi atto che possa comprometterlo».

Piserà in conclusione auspica «un potenziamento della presenza delle forze dell’ordine nelle ore notturne, per garantire maggiore sicurezza alla cittadinanza e prevenire eventi che possano compromettere il tessuto sociale ed economico della nostra città. Tropea è una comunità che crede nella legalità e che, unita, saprà reagire con determinazione di fronte a simili eventi».