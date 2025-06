Tropea nella classifica delle 25 spiagge più belle del mondo secondo TripAdvisor: graduatoria sulla base di milioni di recensioni

Alla fine non c’è storia, l’effetto Wow! è sempre assicurato: la bellezza di Tropea continua a dominare l’immaginario collettivo dei turisti di tutto il mondo. La spiaggia che si stende ai piedi della rupe entra anche nella prestigiosa classifica delle 25 spiagge più belle del mondo stilata da TripAdvisor per i Travelers’ Choice Awards. Tropea si attesta al ventesimo posto, accedendo nuovamente i riflettori del turismo internazionale sull’intera Costa degli Dei, che può vantare località altrettanto iconiche e suggestive anche se non così famose tra i viaggiatori di mezzo mondo.

Secondo TripAdvisor, la Spiaggia di Tropea si distingue per il suo mare cristallino, le scogliere panoramiche e la suggestiva posizione a ridosso del centro storico arroccato, che la rendono una meta unica nel Mediterraneo. La classifica, che si basa su milioni di recensioni da parte di viaggiatori di tutto il mondo, premia l’eccellenza turistica con il riconoscimento “Travellers’ Choice Best of the Best”, assegnato a meno dell’1% delle strutture e destinazioni presenti sul portale.

Tropea ovviamente non è nuova ai riconoscimenti. Da anni, compreso il 2025, si vede assegnare l’ambita Bandiera blu per la qualità delle acque e dell’offerta turistica, ma entrare nella top 25 mondiale la consacra come una delle mete balneari più desiderate del pianeta. Un traguardo che conferma il crescente interesse internazionale verso la Costa degli Dei circa 55 km di litorale che si snoda da Pizzo a Nicotera, passando per Capo Vaticano, Zambrone e Briatico, con spiagge di sabbia finissima, calette nascoste e acque che sfumano dal turchese allo smeraldo.

Certo, le criticità non mancano e, soprattutto quest’anno, gli episodi di mare inquinato o colorato di verde dalla proliferazione algale, sono tanti, anche se concentrati soprattutto nel tratto più a nord, tra Vibo Marina e Pizzo.

Il riconoscimento ottenuto da Tropea si inserisce in una classifica dominata dalla spiaggia di Elafonissi, a Creta, che conquista il primo posto con la sua sabbia rosa e le acque cristalline. Sul podio anche Banana Beach in Thailandia e Eagle Beach ad Aruba. L’Italia piazza un altro gioiello al numero undici con la Spiaggia dei Conigli a Lampedusa, confermando il valore del nostro patrimonio costiero.

Le 25 spiagge più belle del mondo secondo TripAdvisor