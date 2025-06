Una donna alla guida del Pd vibonese, Teresa Esposito è il nuovo segretario provinciale: «Al lavoro nella linea tracciata da Irto»

«Non posso che esprimere la mia grande gioia, ormai a scrutinio quasi completato, per l’elezione alla carica di segretaria Provinciale del partito democratico. Per una donna che ha sempre profuso il proprio impegno nel partito è motivo di grande orgoglio essere la prima donna ad occupare tale ruolo». Questo il commento a caldo di Teresa Esposito, nuovo segretario del Pd vibonese.

«Un grande e sincero ringraziamento a chi ha sostenuto la mia candidatura – continua Esposito -, al consigliere Mammoliti, a Luigi Tassone, che hanno palesato il loro forte radicamento territoriale, al sindaco Romeo ed a figure storiche come Antonio Iannello che, ancora una volta, hanno dimostrato un simbiotico attaccamento al nostro partito. Un vero, sincero, grazie a Giuseppe Pizzonia che ha saputo affrontare questa sfida congressuale con serenità, sempre con spirito costruttivo, a lui va il mio più grande invito alla collaborazione, a partire da oggi, nell’interesse e nella costruzione del partito sui territori. Avevo detto che dal giorno dopo si lavora tutti insieme, fianco a fianco e oggi ne sono ancora più convinta».

E ancora: «Il ringraziamento più grande va a tutte le compagne ed i compagni che, quotidianamente, si spendono nei comuni del territorio per tenere vivo un presidio democratico che merita di essere tutelato, ai nostri amministratori e a tutti quelli che si sono spesi per dare vita a questo bel congresso, costituendo e presidiando i seggi. Grazie al segretario uscente Enzo Insardà, che con senso e spirito di militanza è sempre stato il primo scudo a tutela del partito, sempre e comunque».

Poi la dedica finale a Giovanni Puccio, «storica figura che ha lasciato la sua eredità di militante leale e resiliente e che ha fatto del Pd la sua vita». «Da domani tutti a lavoro, sulla linea tracciata dal segretario Nicola Irto», ha concluso.

Tra i primi a congratularsi con il neo segretario è stato l’ex consigliere regionale Luigi Tassone: «Un risultato importante, premiati coerenza e senso di appartenenza – ha scritto in una nota -. Si tratta di un risultato netto e importante, che riconosce e premia una candidatura nata da una piattaforma politica chiara, fondata su valori solidi, sulla coerenza e su un forte senso di appartenenza, senza compromessi o ambiguità. Una candidatura convintamente sostenuta da tanti sindaci, moltissimi amministratori, dal consigliere Mammoliti e da centinaia di dirigenti e iscritti del Partito democratico in provincia di Vibo, cui va il mio ringraziamento per l’impegno e la passione dimostrati anche in questa circostanza».

Un ringraziamento particolare è andato anche a Giuseppe Pizzonia, «candidato sconfitto in questa competizione, ma capace di offrire un contributo importante al dibattito interno al partito».

Per Tassone, l’elezione di Teresa Esposito si inserisce «nel solco della rigenerazione del Pd avviata in Calabria dal segretario regionale Nicola Irto» e dimostra «la vitalità di un partito che, grazie al confronto civile e costruttivo, si conferma strumento di democrazia e partecipazione».